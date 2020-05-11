ياسمين الخطيب تتعرض لمواقف صعبة ليلة عيد ميلادها: آلام مبرحة وفرقعة الكهرباء

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن تعرضها للكثير من المواقف الصعبة ليلة عيد ميلادها هذا العام.

ياسمين كشفت تفاصيل ما حدث لها، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث كتبت: “السنة دي استقبلت عيد ميلادي بآلام مبرحة في ضرسي.. وبعد أطنان من المسكنات، نمت.. وصحيت على صوت فرقعة لوحة الكهرباء إللى ولعت، والكهرباء كلها فصلت!”.

الإعلامية المصرية أضافت: “نزلت أجري في الضلمة.. اتكعبلت على السلم، واتضح إن اللوحة نازل منها شلالات ميه.. أيوه لوحة الكهرباء.. بتشُر ميه كأنك فاتح فيها دش!”.

ياسمين تابعت: “أتاري ماسورة الحمام بتاعي ضربت ومغرقة الدنيا.. وبعد البحث والمحايلة لقينا كهربائي وسباك.. الكهربائي قال لازم نفصل الكهرباء لحد ما الميه تنشف، والسباك قال لازم نقفل المحبس عشان تنشف.. وبعدها هانكسر السيراميك عشان نصلح الماسورة!”.

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وسخرت مما حدث معها، بقولها: “يعني وباء وحظر ومافيش كهرباء ولا ميه ولا حفلة ولا تورته.. مالقيناش تورته، فطفيت الشمع في الكنافة نافة نافة.. وهايكسروا السيراميك ويطربقوا البيت! على رأي القائل:ما تيجي يا ٢٠٢٠ تطفي السجاير في فخادي أحسن”!”.

وكانت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب قد كشفت مؤخرا عن معاناتها من مرض مزمن منذ طفولتها وحتى الآن، مما يتسبب لها في إحراج شديد في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ياسمين كتبت: “أعاني منذ طفولتي من سعال مزمن.. والدي لف بيا الدنيا لإيجاد علاج، بلا جدوى.. حتى نصحه أحدهم بزيارة الدكتور المصري المخضرم هاشم فؤاد -رحمه الله- فشخص الحالة بأنها (كحة عصبية)، لا تعكس أي عِلة في حنجرتي، وإنما حالتي النفسية.. فاستسلمت لها، وعشت بها.

الإعلامية المصرية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “اليومين دول لما بكح في مكان عام، الناس بتبص لي كأني إرهابية!”.