ياسمين صبري تعلق على ظهور حمو بيكا في «رامز مجنون رسمي»

الإثنين 11 مايو 2020

علقت الفنانة ياسمين صبري على حلقة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا في برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة «mbc مصر».

Advertisements

وقالت «صبري» في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «حمو بيكا عسل عسل»، مستخدمة تعبيرًا ضاحكًا.

وعلقت الفنانة الشابة على قوله أثناء الحلقة :«Put him up.. سڤن أپ»، مستخدمة «إيموجى» الضحك.

يذكر أن حمو بيكا، مغنى المهرجانات، كان ضيفًا في حلقة، الأحد، من «برنامج رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.