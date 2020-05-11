شكرا لقرائتكم خبر عن منه عرفة ضيفة برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر .. الليلة والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" تظهر الممثلة الشابة منه عرفة كضيفة مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي

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