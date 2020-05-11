شكرا لقرائتكم خبر عن سائق| يطلب من ركابه عمل تحليل المخدرات بدلاً منه في «كريزي تاكسي» والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 ماذا تفعل إذا طلب منك سائق تاكسي أن تعطيه عينة لتحليل المخدرات؟، "حسن دبشة" هو الشخصية التي قدمها الفنان إبراهيم السمان في الحلقة 17 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، وهو سائق تاكسي مدمن مخدرات وقبل أن يتحرك بالتاكسي تناول بعض حبوب الترامادول، ليصله تليفون من أحد السائقين يخبره أن هناك مجموعة من الكمائن على الطريق يقومون بعمل تحاليل مخدرات للسائقين.

فاجئ السائق الركاب بمطالبتهم بإعطائه عينة للتحليل بدلاً منه في حال أوقفهم أحد الكمائن، ثم يستضيف سائق زميله ويحاولان الاثنان أن يجبرا الراكب على إعطاءهم للتحليل، مما يثير قلق الركاب منهم وتوترهم ويبدأون في الاعتداء على السائق فيخبرهم أنه مجرد مقلب.

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