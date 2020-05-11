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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري في أزمة والسبب دنيا ماهر والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحداث مسلسل فرصة تانية بسبب عدم منطقية الأحداث والقصة المبالغ في تفاصيلها وذلك بعدما كشفت ياسمين صبري أنها لم تفقد الذاكرة وأن طوال الفترة الماضية كانت تخدع "زياد" والذي يجسد دوره أحمد مجدي.
وشبه البعض المسلسل بالأعمال الهندية المليئة بالأحداث غير المنطقية، وقارن الجمهور بين شخصية ياسمين صبري والوجه الجديد "دنيا ماهر" التي تجسد شخصية نجلاء في مسلسل بـ100 وش، فرغم دورها الثانوي تركت بصمة للجمهور بـ«إفيه كوميدي» علق في أذهان المشاهدين " أنا ولا ليا حبيب ولا قريب ولا غريب".
وعلى الجانب الآخر، قارن الجمهور بين النجمتين من ناحية الشكل والجمال، فاستطاعت دنيا ماهر أن تظهر في المسلسل بدون "نقطة مكياج" والاعتماد على موهبتها بشكل أساسي، متهمين ياسمين صبري انها تعتمد على الجمال وليس الموهبة.
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