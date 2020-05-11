محمد رمضان يحتفل بتصدر« البرنس» ترند جوجل "الحمد لله نمبر وان"‎

الإثنين 11 مايو 2020

تصدرت الحلقة السابعة عشر من مسلسل البرنس، بطولة الفنان محمد رمضان، تريند جوجل مصر، واحتفل رمضان بتصدر حلقة مسلسل للتريند على طريقته الخاصة، كونها جاءت "نمبر وان" على جميع المسلسلات التى تخوض المنافسة فى السباق الرمضانى لعام 2020.



نشر محمد رمضان، مقطع فيديو عبر خاصية "ستورى" على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بها صورة لتريندات جوجل، يوم 17 رمضان، التى تتصدرها الحلقة السابعة عشر لمسلسل البرنس، مكتوب عليها "نمر وان"، فيما تتردد فى الخلفية كلمات وألحان أغنية "نمبر وان"، للنجم محمد رمضان.

Advertisements

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.