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شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. إيناس الدغيدي تستضيف حلمي بكر في "شيخ الحارة" والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
تستضيف المخرجة إيناس الدغيدي فى برنامجها "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، الملحن الكبير حلمي بكرة، في حلقة مثيرة، تتضمن العديد من التصريحات المثيرة للجدل.
حلمي بكر يتحدث خلال الحلقة عن موسيقى المهرجانات والضجة الي احدثها هذا النوم من الاغاني خلال الاشهر الماضية، وايضا يرد على تصريحات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا في برنامج شيخ الحارة، كذلك يواجه حلمي بكر اسرار وكواليس شخصية وفنية عن حلمي بكر.
الرنامج استضاف العديد من الشخصيات من بينهم حسن شاكوش وهشام سليم وحمو بيكا وزاهي حواس وفريدة سيف النصر وتامر هجرس وسهير رمزى وعصام الحضرى، والعديد من النجوم.
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