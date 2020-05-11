المهن التمثيلية تدافع عن غادة عبدالرازق: لم تتطاول على طارق الشناوي

الإثنين 11 مايو 2020

قررت نقابة المهن التمثيلية التدخل في خلافات طارق الشناوي وغادة عبد الرازق بعد اتهام الأخيرة للأول بأنه يحصل على أموال ضخمة من أجل الإشادة ببعض النجوم.

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وخاطب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نقابة الصحفيين التي ينتمي لها طارق الشناوي وقال في بيان توضيحي: "السيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تحية طيبة وبعد، ردا على خطابكم بشأن ما جاء في خطاب الناقد الكبير طارق الشناوي أحيط سيادتكم علما بأن أعضاء نقابة المهن التمثيلية يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام وعلى رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق التي لم تصرح أبدا بمثل هذا التصريح".

وتابع: "لا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدا، خاصة وأن مسلسل حكاية حياة شهد نجاحا كبيرا كأحد أهم المسلسلات التي قدمتها الفنانة غادة عبدالرزاق".

واستكمل البيان: "في النهاية نؤكد لسيادتكم كامل احترامنا وتقديرنا للنقاد فلهم شعبة هامة من شعب نقابة المهن التمثيلية، ولا يغيب عنا دورهم الرئيسي في تقييم العملية الفنية سواء من أعضاء نقابتنا أو من أعضاء النقابات العريقة مثل نقابة الصحفيين خاصة النقاد أصحاب الخبرة العريضة أمثال الأستاذ طارق الشناوي".