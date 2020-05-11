- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نيشان ضيف برنامج "إغلب السقا".. الليلة والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات "إغلب السقا"، يظهر الإعلامي الشهير نيشان كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.
يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBCمصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر نيشان ضيف برنامج "إغلب السقا".. الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.