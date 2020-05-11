وفاة الإعلامية السورية "مها الخطيب" في مدينة هامبورغ الألمانية بعد معاناة مع السرطان

الإثنين 11 مايو 2020

أكدت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب، في مدينة هامبورغ الألمانية؛ بعد معاناة مع مرض السرطان.



وتنحدر الخطيب من مدينة حلب، ودرست الحقوق في جامعة بيروت، والعلاقات الدولية في جامعة حلب، وعملت سابقا في العديد من المؤسسات الإعلامية.

وظهرت الخطيب كمذيعة للمرة الأولى على شاشة التلفزيون السوري الرسمي، في عام 2003، قبل أن تنتقل إلى محطة شام الفضائية كمذيعة لنشرات الأخبار.

وكانت قناة "شام" الفضائية هي أول قناة خاصة في سوريا، يملكها رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السوري السابق محمد أكرم الجندي، واستمرت القناة لمدة 8 أشهر، ثم تم إقفالها في عام 2006؛ بدعوى عدم حصولها على تصريح مكتوب يسمح لها بممارسة نشاطها، ثم عاودت البث (مؤقتا) من مدينة القاهرة، في أيلول/ سبتمبر 2007، قبل أن تتوقف عن البث نهائيا.

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وانتقلت الخطيب بعد ذلك إلى قناة "العالم" الإيرانية، لكن بعد الاحتجاجات التي عمت سوريا في 2011، أعلنت الخطيب استقالتها؛ احتجاجا على ممارسات إدارة القناة تجاهها؛ بسبب موقفها مما يجري في بلادها.

وانتقلت عقب ذلك للعيش في إسطنبول التركية، وعملت في قناة "أورينت"، التي كان يملكها رجل الأعمال السوري غسان عبود، قبل أن تتوقف بدورها عن البث قبل نحو شهرين.

وعملت مها الخطيب، وهي أم لطفلين، في قناة "الفلوجة" العراقية، قبل أن تترك الإعلام وتلتفت إلى التنمية الذاتية، كما صرحت في وقت سابق في حسابها الرسمي على "تويتر".

ونعى إعلاميون سوريون الإعلامية الراحلة، إذ غرد الإعلامي موسى العمر عبر حسابه في "تويتر": "مها كانت أول مذيعة محجبة تظهر على شاشة سورية خاصة، رحمها الله كم عانت وسافرت وتعبت بين شتى البلدان، ما تنازلت عن مبدأ ولا ساومت على كرامة".