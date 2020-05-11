عبير نعمة ورسالة تفاؤل في “هيدي الدني”

متابعة بتجــــــــرد: “للموسيقى هدف أسمى من الترفيه فهي رفيقة الإنسان في السراء والضراء، لذا فموضوع هذه الأغنية هو إنساني أردت أن أوجه من خلاله رسالةً إيجابيةً في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها. فلو قست الظروف علينا أحياناً إلا أن ما بعد العسر يسراً. فإرادة الحياة دائماً تنتصر بفضل عزمنا وطاقتنا الإيجابية ونحن دائماً على موعدٍ مع فجرٍ جديد والفنان لا يُمكن أن يعزل مشاعره عن مُحيطه وحاجته كبيرة لترجمة كل ما يعيشه ويختبره من خلال أعماله”.

بهذه الرسالة اختارت الفنانة عبير نعمة إطلاق أغنيتها المصورة الجديدة “هيدي الدني” من إنتاج شركة “Universal Music MENA”.

الأغنية تحمل عنوان “هيدي الدني” وتنتمي إلى نمط موسيقى البوب الكلاسيكيّ، وهي من كلمات غدي الرحباني وألحان أسامة الرحباني.

عبرت عبير عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع الجيل الثاني لعائلة الرحباني، هذه العائلة العريقة التي تُحاكي الجمهور بعصارة فن مختمر من جيل إلى جيل. ووصفت المؤلّف الموسيقي أسامة الرحباني بأحد أهم الموسيقيين في الوطن العربي، هو مدرسة له هويته الموسيقية الخاصة وروح فنية خلاقة.

وتابعت: “انتظرت طويلاً هذا التعاون مع أسامة الصديق، ولطالما شعرت بالتناغم الفكري والإنساني الذي يجمعنا. فهو حالة فنية فريدة، تعاون مع عدد قليل من الأصوات ما يجعل اللقاء الفني معه حالة خاصة. أما غدي الرحباني فهو فنان كبير، كتب بسلاسة وبساطة حالة وجودية ببعد إنساني عميق.”

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من جهته قال أسامة الرحباني: “أنا حريص كل الحرص على خياراتي، وقد تشجعت على هذا التعاون لأنني على ثقة أن عبير ستنقل موسيقاي بإخلاص وستحافظ على قيمتها الفنية، فهي من الأصوات المهمة النادرة في العالم العربي من حيث القوة والحضور والأداء. وقد سيطرت على هذا التعاون أجواء من التناغم والثقة المتبادلة والجدية في العمل. وأتمنى أن تصل الأغنية إلى الجمهور وأن تنال إعجابه”.

يُذكر أن أغنية “هيدي الدني” صُورت على طريقة الفيديو كليب مباشرةً قبل فترة الحجر الصحي تحت إدارة المخرج جيل الغبري في ظروفٍ استثنائية تطلبت العمل في حالةٍ من الطوارئ لإنهاء التصوير وإيصال رسالة الأغنية إلى الناس، كي ترافقهم وتلهمهم وتقوي عزيمتهم في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشونها .