خالد الصاوي بتصريح جريء: الفن أنقذني من الإلحاد والإدمان

متابعة بتجـــــــــرد: صرح النجم خالد الصاوي، بأنَّه اقترب من كل المناطق الملتهبة على مدار سنوات عمره، ومنها الجنون والإلحاد والإجرام والعنف السياسي.

وأضاف، في تصريحات صحافية، أنَّ الله أنقذه أولاً وأخيراً من كل هذه الأفكار والمعتقدات، متابعاً: “الفن أنقذني أيضاً من طريق الإدمان والإرهاب، حيث كان المسرح والشعر والتمثيل بمثابة علاج نفسي لي”.

وعن دوره في مسلسل “ليالينا 80” الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني، أوضح أنَّه قارب علي الانتهاء من تصوير دوره في المسلسل الذي يخرجه أحمد صالح، حيث يتبقي له أيام عدة وينتهي من تصوير مشاهده بالكامل.

ويشارك في بطولة مسلسل “ليالينا 80” غادة عادل، إياد نصار، صابرين، ميدو عادل، محمد علي رزق، نهى عابدين وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح.

وكان قد تم تأجيل مسلسل “القاهرة كابول” الذي يلعب الصاوي بطولته وذلك بسبب عدم استكمال تصوير المشاهد المتبقية بسبب انتشار فيروس كورونا وحظر التجوال خلال الفترة الأخيرة.