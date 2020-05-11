متابعة بتجــــــــرد: وجهت النجمة شريهان رسالة إلى زميلتها النجمة نيللي كريم بمناسبة نجاح مسلسلها “ب 100 وش” في طقس جديد من شريهان التي قررت استغلال “دعوة الإفطار” للتوسل إلى الله أن يحفظ شخص تخصص له الدعاء بالحماية والرعاية.
شريهان غردت لحظة آذان المغرب بتوقيت القاهرة وقالت عبر صفحتها في موقع “تويتر”: “أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم و أنت لا تشعر …. نيللي كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها واسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً”.
وتابعت قائلة: اللهم إني أحبها فيك .. إحفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبداً.
من جهتها أعربت نيللي كريم عن سعادتها بتغريدة شريهان، وقالت: “احلي حاجه الواحد يصحي الصبح يلاقي إنسانه جميله و صادقه و حساسه زيك يا شيري بتدعيلي”.
وتابعت: “بحبك انتي عظيمه يا روح قلبي بكل معاني الكلمه. ربنا يديكي الصحه و السعاده و الرضا ليكي و عيلتك. بحبك اوي”.
يذكر أن نيللي كريم يعرض لها حاليًا مسلسل “بـ100 وش”، ويشاركها بطولته كل من آسر ياسين، علا رشدي، محمد عبد العظيم وشريف الدسوقي، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة حب من شريهان إلى نيللي كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.