رسالة حب من شريهان إلى نيللي كريم

متابعة بتجــــــــرد: وجهت النجمة شريهان رسالة إلى زميلتها النجمة نيللي كريم بمناسبة نجاح مسلسلها “ب 100 وش” في طقس جديد من شريهان التي قررت استغلال “دعوة الإفطار” للتوسل إلى الله أن يحفظ شخص تخصص له الدعاء بالحماية والرعاية.

شريهان غردت لحظة آذان المغرب بتوقيت القاهرة وقالت عبر صفحتها في موقع “تويتر”: “أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم و أنت لا تشعر …. نيللي كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها واسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً”.

وتابعت قائلة: اللهم إني أحبها فيك .. إحفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبداً.

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من جهتها أعربت نيللي كريم عن سعادتها بتغريدة شريهان، وقالت: “احلي حاجه الواحد يصحي الصبح يلاقي إنسانه جميله و صادقه و حساسه زيك يا شيري بتدعيلي”.

وتابعت: “بحبك انتي عظيمه يا روح قلبي بكل معاني الكلمه. ربنا يديكي الصحه و السعاده و الرضا ليكي و عيلتك. بحبك اوي”.

يذكر أن نيللي كريم يعرض لها حاليًا مسلسل “بـ100 وش”، ويشاركها بطولته كل من آسر ياسين، علا رشدي، محمد عبد العظيم وشريف الدسوقي، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.