بالفيديو – هل عاد برادلي كوبر إلى إيرينا شايك؟

متابعة بتجــــــــرد: رصدت عدسات الكاميرات النجم برادلي كوبر وهو يتوجه لزيارة حبيبته السابقة عارضة الازياء إيرينا شايك وأم ابنته، وذلك بمناسبة عيد الأمهات في أميركا.

وظهر “كوبر” وهو يرتدي الكمامة ويسير في أحد الشوارع، ثم التقطت له الكاميرات فيديو برفقة ايرينا شايك وهما يتجولان مع طفلتهما في شوارع مدينة نيويورك.

وكانت “شايك” قد تحدثت للمرة الأولى حول انفصالها عن “كوبر” في فبراير 2020 خلال حوار مع مجلة British Vogue، حيث أكدت أن شخصيتها القوية هي السبب الرئيسي في الانفصال. وأعتقد أن بعض الرجال يخافون من ذلك، لذا هو بالتأكيد السبب الرئيسي وراء الانفصال.

هل يخطط كل من ايرينا وبرادلي بالعودة الى بعضهما أم ان اللقاء فقط بمناسبة عيد الامهات خاصة ان ايرينا قد صرحت في المقابلة أن في حال خرج شخصاً ما من حياتها فلا يمكن أن يعود مرة أخرى.

نذكر ان ايرينا وشايك رُزقا بمولودتهما في عام 2017.