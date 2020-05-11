أكثر من مليون شخص يهتفون “بنعدّي” مع حسين الجسمي

متابعة بتجــــــرد: حققت أغنية “بنعدّي” للنجم الإماراتي حسين الجسمي أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة بعد شهر على طرحها عبر موقع “يوتيوب”.

الأغنية قدّمها الجسمي كإهداء منه إلى دول الخليج والوطن العربي، داعيًا من خلالها إلى التفاؤل والنظر إلى المستقبل بعزيمة وإصرار.

وكان حسين الجسمي قد طرح الأغنية بالتعاون مع مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا بها أن المرحلة الصعبة التي يمرّ بها الوطن العربي والعالم مع انتشار فيروس كورونا ستمر حتمًا بالصبر والجهد في العمل الإنساني والوطني.

أغنية “بنعدّي” كلمات الشاعر أنور المشيري وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام ومكس صهيب العوضي.

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تجدر الإشارة إلى أن الفيديو الخاص بالأغنية، يحمل العديد من المشاهد الإنسانية التي تُسلط الضوء على مجهودات القوى الأمنية والطاقم الطبي في مواجهة هذه الأزمة.