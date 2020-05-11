الإعلامية السورية مها الخطيب تفارق الحياة بعد مسيرة عطاء متعددة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيب الموت الإعلامية السورية الشابة مها الخطيب إثر معاناتها من مرض السرطان في مدينة هامبورغ الألمانية اليوم الإثنين، وسط حالة من الحزن التي عمت أصدقاءها والمقربين منها ومغردين عبر موقع "تويتر" فور تداول خبر وفاتها.

وكانت مها الخطيب وهي أم لطفلين التي تعود أصولها من مدينة حلب قد درست الحقوق في جامعة بيروت والعلاقات الدولية في جامعة حلب، وعملت سابقا في العديد من المؤسسات الإعلامية.

وعملت الإعلامية في شاشة التلفزيون السوري الرسمي عام 2003 ثم انتقلت إلى محطة شام الفضائية كمذيعة لنشرات الأخبار، واستمرت بها لمدة 8 أشهر قبل أن يتم إغلاق القناة عام 2006، بدعوى عدم حصولها على تصريح مكتوب يسمح لها بممارسة نشاطها، ثم عاودت البث (مؤقتا) من مدينة القاهرة، في أيلول/ سبتمبر 2007، قبل أن تتوقف عن البث نهائيا.

وتوظفت مها الخطيب بعد ذلك في قناة "العالم" الإيرانية، لكن بعد الاحتجاجات التي عمت سوريا في 2011، أعلنت الخطيب استقالتها؛ احتجاجا على ممارسات إدارة القناة تجاهها؛ بسبب موقفها مما يجري في بلادها.

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عملت بعد ذلك في قناة "أورينت" واستقرت في مدينة إسطنبول التركية، قبل أن تتوقف بدورها عن البث قبل نحو شهرين، كما مارست مهنتها في قناة "الفلوجة" العراقية، قبل أن تترك الإعلام وتلتفت إلى التنمية الذاتية، كما صرحت في وقت سابق في حسابها الرسمي على "تويتر".

ونعى إعلاميون ومغردون سوريون الإعلامية الراحلة، وكتب محمد أبو محمود:"وفاة الاعلامية السورية مها الخطيب بعد صراع طويل مع مرض السرطان ، نسأل الله العلي القدير لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان" .

وقالت صبا مدور:" وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب، رحمة الله عليك يا مها..برحيلك لديار الحق نفقد صوتا حرا في الإعلام وشعاعا منيرا بين أهلنا في سوريا..تبقى سيرتك بيننا كالمسك وكل من جاء بذكرك انحنى لاسمك احتراما.. أسكنك الله فسيح جناته.. والصبر للعائلة الكريمة..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وغرد الإعلامي موسى العمر عبر حسابه في "تويتر": "مها كانت أول مذيعة محجبة تظهر على شاشة سورية خاصة، رحمها الله كم عانت وسافرت وتعبت بين شتى البلدان، ما تنازلت عن مبدأ ولا ساومت على كرامة".