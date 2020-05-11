الكشف عن قيمة ميزانية "ضرب الرمل" الضخمة وسط صمت القائمين عليه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مسلسل "ضرب الرمل"، الذي يقوم ببطولته الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، في أولى تجاربه التمثيلية استفزاز الجمهور وذلك عقب تداول العديد من المتابعين معلومات تفيد بأن المسلسل تم صناعته بتكلفة باهظة الثمن.

وقال المتابعون إن ميزانية مسلسل "ضرب الرمل" بلغت 18 مليون ريال، الأمر الذي خلق حالة من الجدل وسط مطالب بمعرفة الحقيقة وراء هذا الرقم خاصًة وأن المسلسل لم يكن به الأداء التمثيلي الجيد الذي يتكلف هذا المبلغ.

وتطرق متابعون إلى الهجوم على صناع المسلسل عامًة والفنان خالد عبدالرحمن خاصًة موضحين أن أداؤه التمثيلي لم يكن حسب المأمول ولا يرقى لأن يكون بطلًا لعمل فني، مؤكدين أن القصة غير مترابطة والأداء الممثلين في العمل ضعيف رغم جودة المحتوى.

ونشرت إحدى الحسابات المهتمة بالمشاهير معلومة حول ميزانية العمل الدرامي، ولكن لم يتم تأكيد الأمر خاصة وأن القائمين على العمل لم يوضحوا ماهيتها سواء بالتأكيد أو النفي.

وكتبت الحساب قائلًا: "إشاعة لم يتم الرد عليها حتى الآن تتحدث عن أن ميزانية مسلسل ضرب الرمل تم تعميدها بمبلغ 18 مليون ريال".

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وقالت مغردة : "خالد عبدالرحمن مكانه بمسلسل فخم مثل العاصوف أو فكرة أقوى من فكرة هالمسلسل حتى الدور اللي سواه ما يناسبه ودي أدعم الإنتاج الوطني بس للأسف الفكرة فاشلة"، بينما ردّ عليها آخر بالقول: "والله الصدق مكانه في المقناص وبس"، فيما أضاف آخر: "أشوف المسلسل أفضل من العاصوف في جوانب كثيرة لكن مشكلته قصته غير مترابطة مادري شلون جاي".

يُذكر أن مسلسل "ضرب الرمل" يتناول قصة سنين الغربة في القصيم، ويسرد حياة "شقير" من الطفولة وحتى الشباب إلى أن يصبح من أهم رجال الأعمال في الرياض، ويشارك إلى جانب خالد عبدالرحمن كل من مروة محمد وإبراهيم الحربي، وليلى سلمان، ومحمد الطويان، إلى جانب مجموعة من فناني الصف الثاني.