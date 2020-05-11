الفتوة.. سيل دماء 5 أشخاص ومقتل أحمد خليل بدلا من ياسر جلال (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري ياسر جلال حيز اهتمام الجمهور على مدار الساعات الماضية، وذلك بسبب تصاعد الأحداث ووقوع العديد من عمليات القتل في شوارع حي الجمالية الذي يشهد أحداث المسلسل، وبسبب تفاعل الجمهور مع مشاهد القتل، استطاع "الفتوة" أن يحتل صدارة محرك البحث "غوغل" إضافة إلى تدشين وسم #الفتوه على موقع "تويتر".

ورغم أن الحلقة الـ 18 من مسلسل الفتوة شهدت تصاعدًا كبيرًا بالأحداث بعدما سالت دماء 5 أشخاص وأغرقت شوارع الجمالية، إلا أن مشهد مقتل فتوة الجمالية المعلم صابر الذي يجسده الفنان المصري أحمد خليل، على يد رجال سيد اللبان الذي أرسلهم لقتل حسن الجبالي ويجسده الفنان ياسر جلال، للحصول على كنز الدم بعدما علم أنه بحوزته، كان حديث الجمهور، إضافة إلى تلقي الفنان أحمد صلاح حسني إشادة واسعة بسبب إبداعه في إظهار الحزن على والده أحمد خليل.

وغرد أحمد حسن قائلًا: "أنا أكتر حاجة بسطتني في مسلسلات رمضان السنة دي إن واحد زي أحمد خليل واخد حقه من الجمهور وواخد دور كبير يقدر يبين فيه قدراته مش مجرد دور ثانوي زي ما بيحصل مع معظم الناس الكبار يعني أنا أكتر حاجة خلتني أتابع المسلسل من الأول احمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة #الفتوة".

بينما أشادت سلمى عز الدين بالحلقة التي تصدرت الترند فقالت: "#الفتوه لحتى هذا الوقت الفتوه في الترند"، بينما كتبت إسراء عصام قائلة: "الصراع الداخلي لشخصية عزمي تحفة.. مبين إنه الفتوة ومعندوش قلب وبيفتري على الناس بس في نفس الوقت جواه شخص ضعيف عايز حد يسنده والشخص دا ظهر جدًا في مشهد وفاة باباه أحلي مشهد في المسلسل شابوو أحمد صلاح حسني علي المشهد الرائع #الفتوة".

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ونقل حساب آخر مقطع فيديو مقتل أحمد خليل وعلقّ قائلًا:"كمية وجع في المشهد ده ولا ابداع احمد صلاح حسني #الفتوه"، وأضاف نور اسماعيل قائلًا: "المشهد ده أثر فيا أوي وخلاني فضلت أعيط ومتوقع كمان كل ما أشوفه أعيط وده أعظم مشهد في المسلسل.. مسلسل عظيم وتمثيل عظيم وأداء رائع لأحمد صلاح حسني في المشهد ده والمسلسل كله".

وشهدت أحداث الحلقة قتل "أحباب" الزوجة الأولى للمعلم صابر فتوة الجمالية على يد "حسيبة" الفنانة عايدة رياض زوجته الثانية التي طلقها المعلم صابر، بينما قام جعفر أحد رجال المعلم "سيد اللبان" فتوة المدبح الذي يجسده الفنان رياض الخولي بقتل "مرزوق" الذي حل محل شيخ الصياغ "بشر" الذي قتله اللبان هو ومرزوق وسرقا ذهبه.

وبعدها اتهمته "جميلة الراقصة" التي تجسدها الفنانة نجلاء بدر وتوجهت بالشكوى لشيخ الحارة الذى أرسل إليه لاستجوابه فخاف وذهب إلى اللبان وهدده إذا حدث له مكروه سيفشي سره، لذلك قرر اللبان التخلص منه لدفن سره معه، وأيضا أراد "اللبان" قتل حسن الجبالي الذي يجسده الفنان ياسر جلال لعلمه أن "ليل" طليقته التي تجسدها الفنانة مي عمر تحبه، إلا أن المعلم صابر تلقى الطعنة بدلًا من ياسر جلال وأوصاه على "ليل" ابنته.

مسلسل "الفتوة" يقوم ببطولته ياسر جلال ومعه كوكبة من النجوم منهم مي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وإنعام سالوسة، وغيرهم، وهو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.