تصريحات جريئة لـ حمو بيكا في برنامج رامز جلال

القاهره-لايف ستايل
تصدر الفنان حمو بيكا محرك جوجل بعد استضافته لرامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"على قناة "إم بي سي مصر" وبدأت الحلقة باستضافة الإعلامية أروى لضيف الحلقة "بيكا" وسؤالها حول بعض الموضوعات المتعلقة بالفن، ثم طلبت منها التعليق على صور الفنانين.
يشهد برنامج «رامز مجنون رسمي »في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
وطلبت "أروى" في البداية التعليق على صور الفنانين خلال الفقرة الأولى، وكانت البداية مع صورة الفنان هاني شاكر، ليعلق «بكا» قائلًا: "الزعيم".
وضحك "بيكا" عند رؤية صورة المغني حسن شاكوش ورفض التعليق.
بينما شهدت الفقرة الثانية من برنامج رامز مجنون رسمي الخاصة بالكرسي، سؤالا من رامز جلال عن مشاكل بيكا مع بعض مغنين المهرجانات ورد بيكا "شطة حبيبي وكويس وحسن شاكوش كمان كويس".
يذاع برنامج رامز مجنون رسمي يوميا في رمضان على قناة MBC MASR، الساعة السادسة والنصف عقب أذان المغرب، ويعاد الساعة الواحدة صباحًا.
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