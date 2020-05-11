شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى عن استئناف الدراسة فى لبنان: جريمة.. أولادنا مش حقل تجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، تصريحات وزير التعليم اللبنانى عن فكرة عودة التلاميذ إلى المدارس والجامعات فى ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن عودة التلاميذ للمدارس جريمة وأن أولادنا ليسوا حقل تجارب.

وكتبت نوال عبر حسابها على تويتر: "أولادنا مش حقل تجارب! هل تضمن معاليك أن ولادنا مش رح ينصابو ويعدونا ويعدوا جدن وستن؟ هيدى جريمة مش تجربة".

وكان طارق المجذوب، وزير التربية والتعليم العالى فى الحكومة اللبنانية، صرح مؤخرا بأنه سيتم استئناف الدراسة فى المؤسسات التعليمية اعتبارا من 28 مايو الجارى، بعد توقف منذ نحو شهرين فى إطار التدابير الاحترازية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

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وقال المجذوب إن العام الدراسى سيستكمل من 28 مايو حتى نهاية يوليو المقبل بعد تعليق الدراسة حضوريا منذ نهاية فبراير الماضى واستمرارها عن بعد عبر البث التلفزيونى ومنصات الانترنت، مضيفا أن العودة إلى الدراسة ستواكبها إجراءات صحية ونفسية بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن العطلة الصيفية ستكون لمدة شهرين على أن يبدأ العام الدراسى الجديد فى أكتوبر المقبل.

وأوضح المجذوب أنه سيتم استكمال المرحلة الأولى من التعليم من الصف الأول وحتى التاسع الأساسى عن بعد دون الحضور إلى المدارس لصعوبة تطبيق الإجراءات الوقائية على أن يرفع التلاميذ تلقائيا إلى الصف الأعلى.

وذكر المجذوب، أن بقية المراحل التعليمية ستستكمل العام الدراسى بدوام جزئى بعد تخفيف المناهج الدراسية المطلوبة، مشيرا إلى أنه يمكن للجامعات والمعاهد الفنية وصفوف الشهادات التدريس 6 أيام فى الأسبوع.

وأعلن المجذوب أن امتحانات شهادة الثانوية العامة ستتم فى 15 أغسطس المقبل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة فى حين تم إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة مع منح الطلبة إفادة بتجاوز المرحلة.