شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تحصل على درع التميز من مهرجان "إبداع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى، على درع التميز في الابداع من مهرجان "ابداع" في نسخته الثامنة للجامعات والمعاهد والأكاديميات والذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة، حيث حصلت على أكثر عدد جوائز بالمهرجان.

وشارك في مهرجان هذا العام ما يقرب من ال، 23 ألف متسابق، يمثلون 147 جامعة ومعهد وأكاديمية ومنهم أكاديمية الشرطة لأول مرة تشارك في هذا المهرجان، ويشتركون في 23 مسابقة متنوعة بجوائز تصل إلى 5 ملايين جنيه.



اكاديمية الفنون

وفازت أكاديمية الفنون في المجالات الآتية:"

أولا: أفضل عرض أو متخصصين (خبر الخواطر) للمعهد العالى للفنون المسرحية فرع الإسكندرية والذي حصد الجوائز الفردية التالية: أفضل مخرج أول، أفضل ممثل أول، أفضل ممثلة ثالثة، أفضل ديكور، أفضل تأليف موسيقى

ثانيا: أفضل عرض تانى متخصصين (الشاطئ) للمعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة والذي حصد الجوائز الفردية التالية:

أفضل مخرج ثانى، أفضل غناء، أفضل اعداد موسيقى، أفضل ممثل ثاني

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ثالثا: المركز الأول في الموسيقى (العزف الجماعي) للمعهد العالي للموسيقى العربية والذي حصد الجوائز الفردية التالية

أفضل عازف كمان أول، أفضل عازف قانون ثاني، أفضل غناء فردى ثاني

رابعاً: المركز الثاني في الانشاء الديني (ترانيم كنيسة) للمعهد العالي للموسيقى العربية

خامساً: المركز الثاني (للفنون الشعبية) للمعهد العالي للباليه