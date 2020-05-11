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شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تكشف عن تعلم شىء جديد بالحجر المنزلى.. وتؤكد: كان إنقاذا لى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية نيكول كيدمان عن مهارة جديدة اكتسبتها خلال العزل المنزلى، الذى تقضيه فى قصرها فى مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية، خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد.
وقالت كيدمان عبر حسابها بموقع "إنستجرام" أنها تستغل هذا الوقت لتعلم اللغة الإيطالية، حيث نشرت صورة لها وهى تذاكر بأحد الكتب الإيطالية، معلقة: "خلال هذا الوقت أثناء إقامتى فى المنزل، كنت أدرس اللغة الإيطالية التى أعطتنى الأمل والعزاء والتشتيت".
نيكول كيدمان
وتابعت قائلة: "لطالما أحببت إيطاليا، لكن القدرة على إعادة اكتشاف اللغة الآن كان بمثابة نعمة إنقاذ بالنسبة لى".
وكانت نيكول قد أعربت مسبقًا عن رغبتها بتعلّم اللغة الإيطالية، ففى عام 2014، كشفت الممثلة العالمية من أصول أسترالية لمجلّة Marie Claire بأن تحدّثها الإيطالية بطلاقة هو أحد أهم أولوياتها الدائمة.
وعلى صعيد مختلف، اختارت نيكول كيدمان الانتقال للعيش فى الولايات المتحدة خلال فترة انتشار وباء فايروس كورونا، إذ أنها تُقيم حاليًا في قصرها الواقعة في مدينة ناشفيل الواقعة في ولاية تينيسي برفقة زوجها المغني الريفي "كيث أوربان"، وبناتهما "صانداي روز" البالغة من العمر 11 عامًا، و "فيث مارغريت" البالغة من العمر 9 أعوام.
ومن ناحية أخرى كانت فاجأت النجمة العالمية نيكول كيدمان ذات الـ 52 عاما زوجها المغني الشهير كيث أوربان والذي كان يشارك في حفل "One World: Together at Home " وهو حدث فني ضخم ويعمل علي دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يواجهون خطر فيروس كورونا " COVID-19الذي يهدد العالم الآن.
فبعد تقديم كيث أوربان البالغ من العمر 52 عاما أغنية "Higher Love " التي ظهر بها وكأنه ثلاث أفراد مختلفين، فاجأته زوجته نيكول كيدمان بظهورها في الخلفية لتقبل رأسه علي الاستعراض الممتع الذي قدمه أمام العالم.
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