شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى يستكملان خناقة "غالية ومراد" على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث جديدة شهدتها الحلقة الـ17 من مسلسل "ونحب تانى ليه"، أبرزها انفصال "غالية" ياسمين عبد العزيز و"مراد" كريم فهمى، بعد ما خيّرها بينه وبين الفيلم الذى تعمل فيه مع طليقها "عبد الله"، وبعد ما سمع "وليد" أحمد جمال وهو يعاكسها ويؤكد إعجابه بها، إلا أن غالية اختارت العمل.

وشاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها صورة مع كريم فهمى عبر حسابها على إنستجرام لحظه انفصالهما، ولم ينته الموضوع عند ذلك الحد بل استكملا خناقة المسلسل على انستجرام، حيث كتب كريم فهمى، قائلا:" المفروض لما تقولي مسافره مع طليقك وواحد مش تمام زي وليد وسامعه بودني بيقولك انه معجب بيكي اقولك طبعا يا حبيبتي اتفضلي".

لترد ياسمين على تعليق كريم فهمى، قائلة:"مقلتش كده بس برضوا كان لازم متخيرنيش بينك وبين شغلي ومتزعقش كده"، ليرد كريم عليها قائلا:" وانتي المفروض شايفاني متعصب تستني لما اهدي وبعدين نتكلم".



رد كريم فهمى

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ياسمين عبد العزيز



ياسمين

وشهدت أحداث الحلقة 17 من المسلسل مشادة كلامية بين مراد السويفى "كريم فهمى" ووليد "أحمد جمال سعيد" بعدما سمعه يصارح ياسمين عبد العزيز بإعجابه بها، عندما قابلها بالصدفة أمام الحمام فى المكان الذى كانت تسهر فيه مع مراد – كريم فهمى، وعند محاولته للمسها أمسك يده، وهنا حدثت المشادة التى انتهت بانصراف كريم بعدما قال له "أنت ماتعرفش مين مراد السويفى".

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة cbc، و cbc دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.