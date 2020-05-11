شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برادلى كوبر يتجول مع ايرينا شايك فى شوارع نيويورك رغم الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم برادلي كوبر أثناء تجوله في مدينة نيويورك مؤخراً، وذلك بغرض زيارة حبيبته وصديقته السابقة ايرينا شايك وأم ابنته، حيث نشر موقع الديلي ميل صور التقطها مصوري الباباراتزى لنجم هوليود أثناء ارتداءه الكمامة وسيره في أحد الشوارع.

برادلى كوبر أيضاً التقط مصوري الباباراتزى فيديو له مع ايرينا شايك وهو يحمل ابنته ويتجول معهما في شوارع مدينة نيويورك، وهو الأمر الذى أثار صخب واسع بمجرد نشر الفيديو حيث تكهن الكثيرون بأن الثنائي قد بدأ التخطيط لعودة لحياتهما السابقة معاً.

ولكن تم نفي تلك الأمور بشكل كامل بعد ذلك حيث تأكد أن سبب الزيارة لا يتعدي كونهما صديقين وحافظا علي تلك الصداقة رغم الانفصال، وأن الزيارة تأتي في المقام الأول بسبب عيد الأم التي تحتفل بها أمريكا في شهر مايو، مما جعل كوبر يحرص على التواجد معهما خلال تلك الفترة.

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وكانت ارينا شايك عارضة الأزياء الروسية قد خرجت عن صمتها لأول مرة منذ انفصالها عن الممثل العالمي برادلي كوبر منذ سبعة أشهر، وأكدت في حوارها لمجلة British Vogue، أن شخصيتها القوية هى السبب الرئيسي في الانفصال.

وقالت شايك التي تبلغ من العمر 34 عامًا: "لدى شخصية قوية وأنا أعترف بذلك، وأعتقد أن بعض الرجال يخافون من ذلك، لذا هو بالتأكيد السبب الرئيسي وراء الانفصال"، مضيفة: "أذا خرج شخص ما من حياتي فلا يمكن أن يعود مرة أخرى".

وتحدث عارضة الأزياء الروسية، عن علاقتها بكوبر بعد الانفصال، قائلة: "بالرغم من انفصالنا إلا أننا قررنا السكن في مدينة نيويورك لتكريس حياتنا لابنتنا بعد أن اتفقنا على تواجدها معي، وأعيش كـ Single Mother وفي بعض الأحيان لا أستطيع المواصلة بسبب كم الالتزامات الهائل من قبل العمل والمنزل والاهتمام بطفلتي.