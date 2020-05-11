شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد فعل متابعى هنادي مهنا على دموعها من "الفتوة" لـ خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة هنادي مهنا خلال ماراثون دراما رمضان الجاري في مسلسلين دفعة واحدة هما "الفتوة" بشخصية "سكر"، بينما تلعب دور "رشا" في مسلسل "خيانة عهد"، وهما الشخصيتان التي يتعرض كلاهما لتحولات كبيرة في الأحداث خاصة خلال الحلقات الماضية، حيث تلعب في مسلسل "الفتوة" دور الفتاة بنت "المعددة" التي تحب شيخ شاب "خالد صالح" بينما تضغط أمها عليها من جهة اخرى كي تتزوج فرج الدراع اليمين لفتوة الحارة، مما تسبب في بكائها خلال حلقة الأمس أمام إصرار أمها على رفضها الزواج ممن تحب.





بينما في مسلسل "خيانة عهد"، فتعيش شخصية "رشا" التي تقوم بلعبها خلال الأحداث حالة كبيرة من الحزن أيضاً، وذلك بسبب وفاة حبيبها هشام نجل عهد "يسرا" مما تسبب في كسرة قلبها إلى حد كبير، وبالتالي مع حالة الحزن التي تعيشها هنادي من خلال الشخصيتين عبر أحداث كلا المسلسلين فإن متابعيها على انستجرام حاولوا التفاعل معها بطريقتهم المختلفة مثلما يظهر في الصور التالية، حيث قال أحد المتابعين "ها اتجوزوا انا ما تعيطيش" فى إشارة لبكائها رفضاً للزواج من "فرج" فى مسلسل الفتوة.

Advertisements













على جانب آخر تمكنت هنادي مهنا من نيل ردود فعل إيجابية كبيرة على مدار الحلقات الماضية سواء في مسلسل "خيانة عهد" أو "الفتوة" حيث نال أداءها استحسان قطاع كبير ممن أثنوا علي موهبتها، .. مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس، في حين مسلسل "خيانة عهد"

بينما مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.