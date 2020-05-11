شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية.. مشهد مواجهة ملك وزياد يتصدر ترند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مشهد مواجهة ملك (ياسمين صبرى) وزياد (أحمد مجدى) من مسلسل "فرصة تانية" قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على موقع يوتيوب، حيث تواجد هذا المشهد فى أحداث الحلقة الـ16 من العمل، ويعد من المشاهد المهمة التى تشكل نقطة تحول فى الأحداث، حيث كشفت ملك فى هذا المشهد عن كذبتها وخداعها للكل طوال الفترة الماضية.



فرصة تانية

وصدمت ملك الجميع فى المشهد بعدما حضر زياد إلى حفل خطبتها من زميلها فى العمل كريم (عمر الشناوى)، حيث أكدت أنها لم تفقد الذاكرة يوماً واحداً بعد تعرضها لحادث فى الحلقة الأولى، وإنها أوهمت الجميع بفقدانها الذاكرة رغبة فى الانتقام من زياد (أحمد مجدى)، حيث وضعته في نفس الموقف التي واجهته، عندما شاهدته يحتفل بزفافه من واحدة أخرى غيرها.

وكشفت ملك أيضاً أنها تواجدت فى حفل زفاف زياد وريهام (أيتن عامر) دون أن يراها وأن سبب عدم تركيزها فى قيادة السيارة وتعرضها للحادث هو الصدمة من رؤية زياد يتزوج بنت أخرى، جعلها تتفق مع زميلها فى العمل كريم (عمر الشناوى) على تمثيل أنه تقدم لخطبتها ويقيما حفلا للخطوبة فى نفس القاعة التى تزوج فيها زياد من ريهام وتدعى زياد للحضور حتى يكون فى نفس الموقف والإحساس التى عانت منه.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



ياسمين صبرى واحمد مجدى



أحمد مجدى



مسلسل فرصة تانية

Advertisements



ياسمين صبرى



مسلسل فرصة تانية



فرصة تانية



فرصة تانية



مسلسل فرصة تانية