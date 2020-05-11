شكرا لقرائتكم خبر عن Cooped Up يتنبأ بـ أحداث فيروس كورونا وملل الحظر فى 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت الأضواء الفترة الماضية على بعض من الأفلام التى تنبأت بـ فيروس قاتل ينتشر بسرعة كبيرة، وذلك بعد بداية جائحة فيروس كورونا منذ شهر فبراير الماضى، والتى ظهر فيها الكثير من التطابق بين الخيال والحقيقة التى تحدث، ولاحظ الكثيرين أن الأفلام الأمريكية تنبأت بالأمر فى عدد من الأفلام والمسلسلات التى دارت حول الأمر، مثل فيلم Contagion الذى طرح فى 2011، لكن هذه المرة تنبأت السينما الاسترالية بالأمر.

فيلم Cooped Up الذى طرح فى 11 نوفمبر من عام 2016، تبنأ بـ فيروس كورونا، حيث يدور حول شخص يدعى جاك بريدج بـ فيروس غامض، بسبب الخفافيش وذلك أثناء رحلة له إلى الصين، وعندما عدته إلى سيدني يقوم بـ عزل نفسه في حجر صحي بمنزله لمدة 21 يوماً، لحين شفائه من الفيروس الجديد.

وفى ضمن أحداث الفيلم، تخبر الدكتورة التى تشرف على حالة جاك، أنه مريض بـ " فيروس مشابه لكورونا الخفافيش، ولكننا يمكن أن نجده في الجمال أيضا"، كما تقوم عالمة للبيئة بالتصريح بأنه يوجد فيروس قاتل يصل سيدني.

ليكتشف العلماء من حول العالم أن المصدر للفيروس هى الحفافيش التي بيعت في سوق مدينة ووهان الصينية، ومن بعدها يبدأ شرح تطورات المرض وطريقه علاجه، وهى الوضع على جهاز التنفس، ومن أول أعراض وأكثر أعرض المرض شيوعا هى زيادة معدل نبضات القلب، وارتفاع دؤجة الحرارة، التى تظهر خلال 21 يوم، ويجب عليك خلالها أن تقوم بـ عزل نفسك بعيدا عن كل ما حولك مع وجود الأدوية اللازمة للأمر، كما ركز العمل على الملل الذى يصاحب الجميع بسبب جلوسهم فى منالهم، سواء بسبب الفيروس أو بسبب إجراءات الوقاية.

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Cooped Up





فيلم Cooped Up طرح فى عام 2016 من ضمن فئة الأفلام الرومانسية الدرامية كوميدية، التى تمتلئ بالأحداث المشوقة.

ويعيش هذه الفترة مخرج الفيلم كين جاكليمي العزل مع أسرته فى توسكاني بإيطاليا مع زوجته وطفليه، بسبب إيقاف الطيران فى واحدة من أكثر البلاد التى تواجه المرض حول العالم.

وصرح جاكليمي "أنه من الغريب أن يتطابق الفيلم الذى قمت بـ إخراجه منذ 4 سنوات مع الأحداث التي يمر بها العالم فى الفترة الحالية"، وأضاف جاكليمي " أنا ومؤلف الفيلم جون راتشفورد قمنا بـ استشارة عالم أوبئة قبل البدء فى العمل لكى يتم تصوير الأحداث بنفس دقة الحقائق العلمية والطبية".

الفيلم من بطولة آدم ديموس، ستيفن بيكوك، كاثرين بيك، تيم روس، تشارلز كوتييه، راي هادلي، سام جليسان.