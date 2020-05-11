شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تبيع واحدة من طائراتها الخاصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر 30 عاما لديها الكثير من الممتلكات من منازل وقصور وطائرات، حيث كشف موقع "TMZ" أن تايلور سويفت باعت واحدة من طائراتها الخاصة، وهى من طراز "Dassault Falcon 50"، بعدما اشترتها فى عام 2012.

وتمت عمليه بيع الطائرة شهر مارس الماضى دون أن تكشف النجمة الشهيرة عن هذه الخطوة، حيث تمت نقل ملكيتها فى 16 مارس الماضى أى قبل أيام من انتشار فيروس كورونا، بينما لم يتم الإعلان عن المبلغ الذى تم بيع الطائرة به.

يذكر أن سويفت كشفت أنها بصدد إطلاق حفلة مسجلة لها من العام الماضى تحمل اسم "City of Lover Concert"، ومن المقرر أن يتم عرضها بالولايات المتحدة الأمريكية على "ABC" بعد أيام معدودة، وقد تم تصوير العمل خلال حفل تايلور سويفت الضخم الذى أحيته فى "أوليمبيا هول" فى باريس العام الماضى، حيث قدمت لأول مرة أغنيات ألبومها الأخير "LOVER"، كما يظهر العمل عدد من اللقطات من كواليس الحفل والتي تظهر لأول مرة وكأن المشاهدين كانوا جزء من الحدث.

وكشفت النجمة تايلور سويفت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" أن العرض الأول لـ "City of Lover Concert" سيكون 17 مايو الجارى على ABC، ويتم عرضه يوم 18 مايو الجارى على DISNEY+، وأكدت سويفت قائله: "قمنا بتصويره فى باريس شهر سبتمبر الماضي.. وأنه من الممتع مشاركة هذا العمل معكم".