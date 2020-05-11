شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة عهد .. جومانا مراد تشوق متابعيها لحلقة الليلة بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة جومانا مراد عبر خاصية الستورى صورة جديدة من خلال أحد المشاهد التي تجمعها بالنجمة يسرا، وتحديداً مشهد الأمس الذى نال إعجاب قطاع كبير من مشاهدي العمل حيث اكتشفت يسرا "عهد" خيانة شقيقتها "فرح" حلا شيحة للمرة الأولى، وتسببها في موت ابنها الوحيد هشام "خالد أنور".

النجمة جومانا مراد حرصت على تشويق متابعيها أكثر للحلقة القادمة من المسلسل خاصة بعدما علقت على الصورة التي قامت بنشرها وكتبت عليها : "تفتكروا ايه اللى مستني شيرين وفرح؟!"، وذلك في إشارة إلى الحلقة الذى بات ينتظرها مشاهدي العمل الليلة بعد سخونة الأحداث أكثر علي مدار الحلقات الماضية.

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جومانا مراد

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.