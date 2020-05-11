شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ونحب تانى ليه 17.. لحظة انفصال غالية ومراد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث جديدة شهدتها الحلقة الـ17 من مسلسل "ونحب تانى ليه"، أبرزها انفصال "غالية" ياسمين عبد العزيز و"مراد" كريم فهمى، بعد ما خيّرها بينه وبين الفيلم الذى تعمل فيه مع طليقها "عبد الله"، وبعد ما سمع "وليد" أحمد جمال وهو يعاكسها ويؤكد إعجابه بها، إلا أن غالية اختارت العمل.

وبالفعل سافرت "غالية" ياسمين عبد العزيز إلى مرسى علم خلال الأحداث مع فريق عمل الفيلم الذى تعمل فيه ولم تسلم من معاكسة "وليد" أحمد جمال، حيث حاول أن يكون معها فى نفس مبنى الفندق، لكن تدخل "عبد الله" ورفض ذلك، بحجة ضرورة وجوده بجانب موقع التصوير، ويحاول "وليد" أحمد جمال مرة أخرى للذهاب لها فى الغرفة، ليتدخل طليقها "عبد الله" شريف منير فى الموضوع ويهدده "وليد" باعتذاره عن الفيلم.

مسلسل "ونحب تانى ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.



