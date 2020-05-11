شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدي طاقة كوميدية واكتشاف جديد فى مسلسل "بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطاقات الكوميدية الني اعتبرها اكتشاف جديد تقدمه المخرجة كاملة أبوذكري في مسلسل " بـ 100 وش " الفنانة علا رشدي التي تعد مفاجأة موسم دراما رمضان في الكوميديا حيث انها لها طريقة خاصة و"استايل" مختلف في الأداء نجحت في تقديمه في شخصية " ماجي " المنضمة لعصابة " عمر وسكر " والمسؤلة عن عمليات التخفي فهي خبيرة في تغير شكل أفراد العصابة بالماكياج والبواريك برغم أنه يبدو أنها بنت طبقة ارستقراطية .



علا رشدي في مسلسل بـ 100 وش

علا تتمتع بخفة ظل طبيعية ظهرت في كل مشاهدها بالمسلسل ووظفتها المخرجة كاملة أبوذكري في شخصية " لايقة " عليها جدا أثبت من خلالها موهبتها وأخرجت قدراتها التمثيلية في عالم الكوميديا .



مسلسل بـ 100 وش (2)

علا رشدي حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة و بدأ شغفها بالتمثيل منذ الصغر، حيث شاركت في العديد من المسرحيات أثناء دراستها بأمريكا، وبدأت مشوارها الفني من خلال فيلم السلم والثعبان، ثم برنامج عائلة بيسو، ثم شاركت في العديد من المسلسلات منها: "شباب أونلاين" و" تامر وشوقيه"، و" لحظات حرجة" وغيرها، كما شاركت في فيلم حليم وتوالت أعمالها الفنية الناجحة وكانت الضيفة المستفزة في البرنامج الشهير " حيلهم بينهم كمان وكمان " ولكنها هنا في مسلسل بـ 100 وش نراها بشكل جديد ومختلف واعتقد انها بعد هذا المسلسل سيكون لها نوعية أدوار مختلفة خاصة أنها أصبح لها جماهيرية كبيرة من خلال هذا المسلسل الناجح الذي أثبت إن الكوميديا ليست بالإفيهات فقط ولكنها بالموقف والسيناريو الجيد والممثل الواعي .