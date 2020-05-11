شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مهنئا إحدى مجموعات جمهوره: فخور بيكم وأنا شايفكم بتكبروا قدامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم تامر حسنى، أحد مجموعات جمهوره "تامر لفرز" التى تحتفل بمرور 14 عاما على تأسيسها، التى ساندته ودعمته فى بداية مشواره الفنى، معربا عن فخره بهذه المجموعة وواصفهم بأنه أحبابه المخلصين المحرمين.

وقال حسنى، ردا على احتفال المجموعة، عبر ستورى انستجرام: "كل سنة وأنتوا حبايب قلبى المخلصين المحترمين، اللى مكملين من قلب وبالحب الصادق، فخور بيكم وأنا شايفكم بتكبروا قدامى من 14 سنة وأنا بكبر قدامكم بحبكم ودعمكم الصادق وكتير منكم بدأ يحقق أحلامه ويشتغل ويكافح ما شاء الله، بسبب الطاقات الجميلة الطيبة اللى بينا ربنا يقدركم وتفضلوا ايد واحدة وقلوب طاهرة جميلة بتحب الخير ليها ولكل الناس، كل سنة وانتوا حبايبى".





وكانت مجموعة "تامر لفرز"، كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "النهاردة وبعد الساعه 12 .. بقالنا 14 سنه معاكم، عيد ميلاد تامر لفرز، الحكاية بدأت بشويه شباب حبوا تامر فعلا من قلبهم وأمنوا بموهبته فى وقت كان صعب على تامر جدا.. وقفنا فى ضهره واتعملنا حساب وخوفنا الكل ووقفنا فى وش أى صحافة صفرة أو حد يشوه صورة تامر.. وكنا صخرة بيتحطم قدامها أى اعداء لتامر ، واحده واحده الشويه دول بقى عددهم بيزيد ويزيد وحبهم بيزيد وبيطور بتطور نجمهم، وقتها تامر موجود معانا ومتابعنا ومبسوط بينا وفرحان بعيلته التانيه (تامر لفرز)، اسم تامر بيكبر واحنا فى ضهره من أول ما بدأ، عدى على الحكاية دى 14 سنه ولسه مخلصتش، فاكرين المنتدى واللمة والصحبة والتجمعات وحملات الخير، كل سنة واحنا بخير، 14 سنه بيكم ومعاكم".

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".

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