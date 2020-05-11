شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعمل على بناء قاعدة بيانات لصنع نموذج يتوقع مستقبل وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات العربية، أن هناك جهود لبناء قاعدة بيانات محلية، لصنع نموذج رياضى يتوقع مستقبل تفشى فيروس كورونا ، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف قراءة الواقع وفهمه بشكل أدق وتوقع المستقبل ونتائجه.

وحددت 4 خطوات يتم العمل عليها حالياً لبناء قاعدة بيانات تسهم فى الوصول إلى نموذج ناجح، تتلخص في تطبيق نماذج خاصة بكل منطقة أو إمارة في الدولة، التعاون مع المؤسسات الصحية بأبوظبي، تحسين النماذج الحالية مع ظهور معلومات جديدة عن الفيروس، وزيادة الثقة بالمعلومات مع نمو المعرفة الوبائية السريرية.