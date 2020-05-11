شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 18 من الفتوة تحتل تريند "جوجل".. و"خيانة عهد" بالمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، المركز الأول بقائمة الأكثر بحثا بمحرك البحث الشهير "جوجل"، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل منذ حلقاته الأولى، حيث تم البحث عنها أكثر من 20 ألف مرة.

كما جاءت الحلقة السابعة عشر لمسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا فى المركز الثانى للبحث بأكثر من 10 آلاف مرة بحث، بعد التطور الكبير فى الأحداث بعد مقتل ابن عهد فى المسلسل على يد شقيقتها.





وشهدت الحلقة 18 من الفتوة أحداثا ساخنة، حيث يكشف رياض الخولى لأحمد صلاح حسنى عن علاقة ياسر جلال بشقيقته "ليل" مى عمر، كما يطلب منه أن ينتقم لشرفه لكن عزمى يرفض قتل ياسر جلال.

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أما فضل فيحاول قتل ثريا بعد ذهابها لزوجته والإيقاع بينهما وإدخال الشك فى قلبها، وتحاول المعددة "الندابة" أحلام الجريتلى أن تقنع ابنتها "شكر" بالزواج من المعلم فرج، لكنها تخبرها بأنها تحب أحمد خالد صالح، وبالصدفة يشاهد فضل نورا حسن الجبالى مع ابن سيد اللبان وهما يتحدثان فى مكان بمفردهما.

حسن الجبالى "ياسر جلال" يقابل الشيخ مبروك ويعطيه الذهب الخاص بالكنز الذي وجده والده. وفى مشهد آخر ياسر جلال يجلس مع شقيقته زينب ويخبرها بأنه سوف يعيد حق والده، وتعود أحباب لمنزل المعلم صابر وتستقبلها ابنتها "ليل" وزوجها المعلم صابر أبو شديد الفنان أحمد خليل، وتظهر علامات السعادة على وجه ليل لكن تتسلل فتاة مجهولة وتقتل السيدة أحباب زوجة الفتوة وأم ليل .

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .