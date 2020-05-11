شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب تصوير الموسم السادس من Peaky Blinders.. والحساب الرسمى يشوق الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، على اشعال حماس جمهورها ومتابعيها، بصورة لـ "تومى شيلبي"، من كواليس الموسم الخامس الذي عرض منذ عدة أشهر عبر شبكة قنوات نتفليكس.

وكتبت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير عبر تويتر، نأمل جميعاً أن نتمكن من رفع قدمينا في نهاية هذا الأسبوع"، في إشارة إلى احتمالية بدء التصوير في الموسم السادس من المسلسل بنهاية الأسبوع الجاري، بعد ان وشكت بعض الدول على فتح بعض الأنشطة ضمن الانفتاح الجزئي لعدم الإصابة بفيروس كورونا، الذي أجبر الكثيرين على وقف أعمالهم والبقاء داخل منازلهم.

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وكان قد قرر القائمين على مسلسل العصابات والدراما Peaky Blinders، وقف تصوير الموسم السادس من السلسلة الدرامية الشهيرة، الذي يتم تصويره في مدينة برمنجهام الإنجليزية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والمقرر عرضه بداية العام المقبل عبر الشبكة التلفزيونية BBC.

وكان الكاتب ستيفن نايت، مؤلف السلسلة الشهيرة قد أعلن عن انتهاء كتابة الموسم السادس من المسلسل شهر يناير الماضي، وفي تصريحاته لشبكة ـ BBC، قال "لقد انتهيت من كتابة السلسلة السادسة، والتي تعد الأفضل حتى الأن"، مضيفاً نحن نقول ذلك دائماً على الأعمال، ولكن الموسم الجديد سيشهد العديد من المفاجآت القوية التي لن يتوقعها عشاق السلسلة.

وانضم المسلسل مؤخراً للقائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية لعام 2019 عبر موقع IMDB الشهير، ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمسلسل من الموسم الأخير عبر مختلف منصات السوشيال ميديا لتوجه الشكر للجمهور من مختلف انحاء العالم، بعدما نجحوا في التصويت للمسلسل على الدخول للقائمة النهائية وتحقيقه تقييم 8.8 عبر الموقع.