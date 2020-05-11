شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وآسر ياسين يصوران بـ 100 وش فى أحد فنادق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل "بـ100 وش"، بأحد فنادق مدينة نصر، والتى تجمع بينها وبين الفنان آسر ياسين الذى يشاركها فى بطولة المسلسل، كما يواصل مخرج العمل مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة وتسليمها للجهة المنتجة أول بأول، ويعرض العمل طوال أيام شهر رمضان على قناة الحياة.

وشهدت أحداث الحلقة الـ17 من المسلسل، التحقيق مع "نجلاء" دنيا ماهر وإنكارها كل التهم التى وجهها أقارب عم غزال لها وسرقة 20 مليون جنيه، وبعد خروجها يراقبها "سامح" الموظف المرتشى محمد عبد العظيم ويسألهم عن مكان "فتحى" مصطفى درويش بعد أخذ منه مليون جنيه بجانب أموالها.

وفى المشهد الثانى، يجتمع كل أفراد عصابة "عمر" آسر ياسين وسكر "نيللى كريم"، وينجحون فى عملية النصب الثالثة لهم من خلال تأجير مكان وبيع 10 سيارات مضروبة ويحصلون على أموال كثيرة مما جعل جميع أفرد العصابة في حالة سعادة لتبلغهم "سكر" نيللى كريم عن تفكيرها لعملية نصب جديدة ويخططون لها.

مسلسل "بـ100 وش"، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى، وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث.