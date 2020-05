شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ليسلى بوب مصممة ديكور سلسلة أفلام الأبطال الخارقين بعد جراحة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت ليسلي بوب مصممة ديكور سلسلة أفلام الأبطال الخارقين التي تضم "الرجل العنكبوت" و"كابتن أمريكا" و"أنتيمان" و"المنتقمون: نهاية اللعبة"، عن عمر 65 عاما، في منزلها بالبندقية.

وأعلنت صديقتها تريش جالاهير جلين أن بوب تدهورت حالتها بعد إجراء جراحة خطيرة في القلب فبراير الماضى، وفقا لموقع "هوليوود ريبورتر".

وتعرف بوب بتصميم ديكورأفلام من نوعية فيلم "سيبيسكيت"، الذي رشحها لجائزة الأوسكار عام 2003، كما فازت بجائزة التميز من نقابة مديري الفنون عن أفلام Catch Me If You Can 2002 و Avengers: Endgame 2019.

وتم ترشيحها أيضا لجوائز النقابة عن أفلام Django Unchained2012 ، و Captain America: The Winter Solider عام 2014.

وبوب ولدت في 2 يونيو 1954، في بولينج جرين بولاية كنتاكي الأمريكية، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية أنطاكية في علم الأحياء، وانتقلت إلى مدينة نيويورك في عام 1979 لتبدء العمل في مجال صناعة الأفلام.

ومن أبرز أفلام بوب أيضا Carlito's Way، The Juror، Spider Man 3، The Amazing Spider-Ma ، Django Unchained..

