شكرا لقرائتكم خبر عن بدون كمامة.. أرنولد شوارزينجر 72 سنة ومصمم على قيادة عجلته رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أرنولد شوارزنيجر خلال الساعات الماضية على قيادة دراجته والتنزه داخل مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والاستمتاع بوقته مع صديقته التى قادت هى الأخرى دراجة إلى جانبه.

ورغم حالة الهلع من فيروس كورونا الذى يجتاح العالم مما يستلزم اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، إلا أن أرنولد ظهر بدون الكمامة، كما لم ترتدى صديقته أيضاً كمامتها، وهو الأمر الذى أثار الانتباه خاصة أن أرنولد يبلغ من العمر 72 عاما.



ارنولد

وكان النجم ارنولد شوارزنيجر قد تمكن من أن يجذب انتباه متابعيه الذين يبلغ عددهم نحو 20 مليون متابع على السوشيال ميديا، بمقطع فيديو طريف شاركه عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وظهر أرنولد وهو يؤدى بعض التمارين الرياضية الشاقة التى لا تتناسب مع عمره، حيث قام بفتح ساقيه وهو يجلس على رخام مطبخه ويؤدى التمارين بيده فى حين لا يبدو عليه أى مظاهر الإرهاق.



ارنولد شوارزنجر

وفاجأ أرنولد نجم أفلام الحركة الشهير، الجماهير بأنه ليس جالسا على الرخام ويؤدي التمارين الشاقة ويضع السيجارة في فمه، بل يقف خلف مجسم لساقين ليخدع متابعيه بحيلته الطريفة وينصرف بعدها قائلا: "المرونة مهمة مثل المضخة.. أشعر أننى مرنا جدا".