شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الكحرته.. أحمد مكى فى صورة نادرة له فترة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم أحمد مكي على التفاعل مع متابعيه وجمهوره من وقت لآخر عبر حسابه علي موقع انستجرام، وهو ما حصل مؤخراً حينما نشر صورة له من أيام الدراسة، وعلق عليها بكتابة : "زمان".



احمد مكي على انستجرام

وما ان نشر احمد مكي الصورة عبر حسابه علي انستجرام حتي انهالت عليه العديد من التعليقات من محبيه ومتابعيه، خاصة أن الصور من الصورة النادرة لـ مكي الذي يظهر قبل الصلع.

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وكان احمد مكى قد نشر مؤخراً فيديو له مع طائر يقوم بحركات بهلوانية مدهشة، علق عليه "حمام الشقلباظ الأرضى (البهلوان)... سبحان الله المبدع"، .. كما شارك شارك متابعيه وجمهوره فى وقت سابق وتحديداً أثناء الاحتفال بعيد شم النسيم بصورة ظهر فيها بلوك جديد تماماً ومختلف عما اعتاده جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، لتهنئة الجميع بأعياد شم النسيم.

وظهر مكى فى الصورة التى نشرها وحصدت الآلاف من الآعجابات وهو بـ"لحية" طويلة ويرتدى "باندانة" وسط الخضرة والمياه، وكتب عليها "كل سنة وانتم طيبيين".

على جانب آخر احتفل الفنان أحمد مكى مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التى شارك بها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت فى فبراير الماضي على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.‏