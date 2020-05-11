فيديو.. لحظة التحقيق مع إياد نصار بعد إبلاغ غادة عادل عنه فى "ليالينا 80"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 17 من مسلسل "ليالينا 80" مراقبة مباحث الأموال العامة لـ"هشام" إياد نصار بعد ما أبلغت عنه زوجته "مريم" غادة عادل للانتقام منه، وتم استدعاؤه للتحقيق معه وعن الأموال التى فى حساباته البنكية وتم حبسه فى نهاية الأمر بـ4 أيام على ذمة التحقيق. وطلب "مدحت" محمد الشقنقيرى الزواج مرة أخرى من "مريم" لكنها رفضت وطلبت منه ألا يفتح معها هذا الموضوع مرة أخرى، ووعدها بذلك. مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، ومنة عرفة، وتدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث.



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