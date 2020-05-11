شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات ببيع جيتار لنجم الروك كيرت كوبين بمليون دولار فى مزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيعت سترة لنجم الروك الراحل كيرت كوربين بسعر قياسي بلغ 334 ألف دولار العام الماضى، والآن تشير تقديرات إلى أن آلة الجيتار التى عزف عليها كوبين مع فريق نيرفانا في برنامج (إم.تي.في أنبلجد) قبل خمسة أشهر من وفاته قد تباع بسعر مليون دولار في مزاد خلال الشهر المقبل.

وقالت دار جوليانز للمزادات، اليوم الاثنين، إن الجيتار المعروض للبيع من طراز مارتن دى-18إى ومصنوع عام 1959 وعزف عليه كوبين خلال تسجيل الحلقة على الهواء مباشرة عام 1993، وللجيتار غطاء بداخله حقيبة صغيرة يقال إن كوبين كان يخبئ فيها الهيرويين الذى أدمنه فى سنواته الأخيرة.

وسجل كوبين نجم فريق نيرفانا حلقة أنبلجد في نوفمبر عام 1993، وعثر عليه ميتا برصاصة أطلقها على نفسه فى منزله بسياتل في أبريل 1994 وكان عمره 27 عاما.

Advertisements

وطُرح ألبوم فريق نيرفانا الذي يتضمن تسجيلا للحلقة واسمه (إم.تي.في أنبلجد إن نيويورك) بعد وفاة كوبين وفاز بجائزة جرامي.

وقال دارين جوليان الرئيس التنفيذى لدار جوليانز للمزادات إن الجيتار "احتل مكانته فى التاريخ بجدارة باعتباره الآلة التي عزف عليها أحد أكثر أيقونات موسيقى الروك تأثيرا في واحدة من تجارب الأداء المباشر التي لا تُنسى على الإطلاق".

وأضاف أن المليون دولار هي مجرد تقدير أولي، والسعر القياسى لآلة جيتار مسجل باسم جيتار ديفيد جيلمور عضو فريق بينك فلويد والذي بيع بسعر 3.9 مليون دولار في مزاد في نيويورك.

وستباع مقتنيات أخرى لكوبين في المزاد المقرر يومي 19 و20 يونيو في بيفرلي هيلز من بينها جيتار آخر تتراوح تقديرات سعره بين 60 و80 ألف دولار، وقميص يقدر ثمنه بما بين 10 آلاف و20 ألف دولار.