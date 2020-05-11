شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت يكشف عن انتظاره طفلة من زوجته إنيكو باريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم كيفن هارت عن انتظاره طفلة جديدة من زوجته إنيكو باريش وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم في الولايات المتحدة الآمريكية.

أخر أعمال كيفن هارت كان فيلم "Jumanji: The Next Level”ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 125 مليون دولار أمريكى، وكان قد طرح الفيلم الجديد بـ دور العرض يوم 13 ديسمبر من العام الماضى.

وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

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الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسمJumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.