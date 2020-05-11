شكرا لقرائتكم خبر عن "بمناسبة شهر رمضان".. سيرين عبد النور بالعباءة فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، بلوك عربى بمناسبة شهر رمضان وارتدت عباءة سوداء رقيقة، وعلقت سيرين على الصور قائلة:: "هالمرة حبيت أطلع بلوك عربي بمناسبة رمضان هذا الشهر الكريم".





كما وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، رسالة إلى جمهورها خلال توجهها لموقع تصوير مسلسلها الجديد تطالبهم بالبقاء فى منازلهم للوقاية من فيروس كورونا، ونشرت "سيرين" الفيديو على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "صباح الخير على الكل.. أنا رايحة على تصوير مسلسلى وأتمنى لكل الناس اللى قاعدين فى البيوت الامان الدائم.. وأكيد إذا معندكوش شىء تعملوه اضطرارى برة البيت لا تخطلتوا بالعالم وربنا يصبرنا على الفترة الصعبة دى".

وفى وقت سابق، طالبت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بمشاركتها آيات من القرآن والإنجيل لبث الطاقة الإيجابية، فى ظل ما تمتلئ به مواقع التواصل من كلام قاسى، حيث وجهت رسالة بأن الظروف الحالية هى الوقت المناسب لكل إنسان لإعادة حساباته.

وكتبت سيرين عبد النور تعليقا على صورة حديثة لها "اليوم الوقت المناسب بالظرف يللى نحنا فيه إن الانسان يعيد حساباته قدام ربنا يسأل حالو انا ليش عم بأذي بكلامي ليش عم بحقد بلا سبب او مع سبب ليش ما بعيش وبعَّيش يللي حوليي بسلام ليش بدنا نحَّمل روحنا عبء واعمال شريرة".

وتابعت: "بفوت على التواصل الاجتماعى بنصدم من كمية الحقد والكلام القاسى بحق بعضنا لا بالدين منتفق ولا على محبة الآخر منتفق كل الوقت تمسخر وأحكام وطاقة سلبية بدى أطلب من الناس الموجودة يشاركونى آيات قرآنية وآيات من الإنجيل تنهى عن الأذى".









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