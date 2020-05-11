شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وفاء عامر تبكى متأثرة بمشهد نهاية الحلقة 17 من مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تستطع الفنانة وفاء عامر أن تتمالك دموعها وتأثرت كثيراً عند مشاهدتها مشهد نهاية الحلقة 17 من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والذى كان عبارة عن مكاملة بين رضوان وحماه الذى أخبره بخطف أخوه فتحى (أحمد زاهر) لابنته مريم من المنزل بعدما وضع لهم منوما فى الشاى، لينهار رضوان فى البكاء ويكشف أمن السجن أنه يتحدث فى التليفون ويقبضون عليه.

ونشر عمر فوزى نجل الفنانة وفاء عامر عبر خاصية الستورى عبر حسابه على إنستجرام فيديو لوالدته، وبكائها الشديد وهى تشاهد مسلسل البرنس، وكتب عمر قائلا: "ماما بتنسى أنه تمثيل، بصراحة البرنس رقم 1 مش كلام"، ليعيد محمد رمضان نشر الفيديو وعلق قائلا "حبايبى".





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وشهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، محاولة السجناء الذى اعتدى عليهم "رضوان" محمد رمضان، أن يتصالحوا معه من أجل بعض المصالح الشخصية التى يريدونها، لكنه عرض عليهم طلبا بأنه يريد أن يجرى مكالمة هاتفية لوالد زوجته الراحلة حتى يطمئن على ابنته .

وانتقل المشهد الثانى إلى ذهاب "فتحى" أحمد زاهر و"فدوى" روجينا إلى منزل والد ووالدة "لبنى" زوجة "رضوان" للبحث عن "مريم" ابنة رضوان، وينجحون فى ذلك بعدما قاما بوضع مخدر فى الشاى لهما، وفى نفس الوقت نجح "رضوان فى إجراء المكالمة الهاتفية بعد وعد "صلاح بليلة" محمد أحمد ماهر، بأنه سيجرى الاتصال فى الخفاء دون أن يعلم أحد، والمفاجأة كانت صادمة له بعدما علم بأن ابنته تم خطفها، ما أدى إلى انهياره وتسبب فى اكتشاف حراس السجن بأن فى حيازته هاتف، ليصطحبوه إلى المأمور، لتختتم الحلقة لتشويق الجمهور ما سيحدث فى الحلقات القادمة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.