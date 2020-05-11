شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى منبهرة بأداء "يسرا" فى خيانة عهد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة هيفاء وهبي عن قائمة مسلسلاتها المفضلة فى شهر رمضان، خلال فترة العزل المنزلى التى تقضيها فى منزلها بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث نشرت عبر خاصية "ستوري" على موقع "أنستجرام" مشاهد من مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللي كريم و النجم أسر ياسين وتعلق "ألذ مسلسل".





كما نشرت صرة لمتابعتها لمسلسل "خيانة عهد" للنحمة يسرا، وتعلق "المبهرة يسرا"، كما نشرت مشهد للفنانة روجينا من مسلسل "البرنس" لتعبر عن حبها لها.









وكانت كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى في لقاء مباشر على السوشيال ميديا مع الفنانة هند صبري، وتحدثتا بعفوية عن أغرب الاشياء التي حدثت معهما خلال الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت هيفاء بأنها لم تتعلم شيئاً أبدا خلال فترة الحجر المنزل سوى الشعور بالملل.

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واللقاء المباشر يحمل اسم “مش مسلسل هند صبري” وتستضيف فيه مجموعة من الفنانين ممن كان سيعرض لهم مسلسل درامي في رمضان ولكن توقف تصويره بسبب ظروف فيروس كورونا

فى سياق آخر كانت وهبي قد حررت محضرًا عن طريق محاميها يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.

واتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش محامى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.وكشفت هيفاء خلال “اللايف” على “انستجرام” عن أنها قامت بطبخ الكشك وهو الأمر الذي اعتبرته أغرب ما قامت به خلال تلك الفترة، لترد عليها صبري بأنها قامت بطبخ الكشري، إلا أنه كان فاشلاً جداً.