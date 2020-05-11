شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. هانى شاكر يطرح أغنيته "ماسك سلاحى" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب هانى شاكر عن موعد طرح أغنيته الجديدة "ماسك سلاحى" غدًا الثلاثاء على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، ونشر فيديو عبر "تويتر"، وكتب "ماسك سلاحى.. أغنية جديدة غدا على قناتى الخاصة فى يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "ماسك سلاحى.. مدى لبلادى التمام.. وعارف إن هيجى يوم وهقول سلام.. والنهاردة حلمى اللى جوايا انتصر.. البسى أبيض يا أمى وزغرطى.. وبالله عليكى بلاش عليا تعيطى.. وافتكرى دايمًا إن ابنك مات بطل".

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من ناحية أخرى طرح هانى شاكر مؤخرا، أغنية دينية جديدة تحمل اسم "رب العباد"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع مدحت طه.

وكان هانى شاكر أعلن عن طرح ألبوم دينى بعنوان "بطلب رضاك"، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكشف أن الألبوم من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه.

كما طرح هانى شاكر مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض"، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.