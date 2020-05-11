محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة: طرح الفنان مصطفى قمر، عبر صفحته الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية "وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، ألحان وتوزيع محمد ضياء،. الأغنية واحدة من 8 أغاني يستعد الفنان مصطفى قمر لطرحها ضمن ألبومه الديني "حنن علينا يارب"، والمقرر طرح أغانيه تباعا بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات. وتقول كلمات الأغنية "الدنيا ساعة اجعلها طاعة لربنا/أوعى تفكر انها هتدوم/ممكن في غمضة عين نفارق بعضنا/في حد ضامن لو ينام هيقوم؟"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| مصطفى قمر يطرح "وش الخير" أولى أغاني ألبومه الديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.