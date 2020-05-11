أحمد جمال يعلق على فيديو لفتاة صينية تؤدي "تحيا مصر" بلغة الإشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقعي إنستجرام وتويتر، مقطع فيديو لفتاة صينية تتفاعل مع أغنية "تحيا مصر" بلغة الإشارة، التي طرحها منذ فترة.
وعلق: "أنا فرحان أوي بأغنية تحيا مصر، وإزاي إحساسها وصل للكل بالطريقة دي لدرجة إن بنت صينية لمجرد إنها عايشة وسطنا عملت زينا و عبرت عن حبها لمصر بالفيديو ده".
يذكر أن أحمد جمال كان قد طرح مؤخرا أغنية "كل سنة وإنت طيب"، وهي من كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال، وتوزيع جيزو.
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