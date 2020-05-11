تراند اليوم : فنانة شهيرة تهاجم زميلاتها:"احترموا مشاعر المسلمين هذا الشهر ليس لعرض الأجساد"

هاجمت الفنانة التركية الشهيرة جانسو ديري، زميلاتها اللواتي ينشرن صورًا جريئة خلال شهر رمضان، وطالبتهنّ احترام المسلمين ومشاعرهم.
وكتبت "جانسو" الذي أشتُهرت بدور "عائشة" في الدول العربية عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "لا تنشرن الصور الجريئة خلال شهر رمضان، عليكم احترام مشاعر المسلمين أينما تواجدوا، يمكنكم تأجيل نشرها لبعد رمضان".
وأضافت الفنانة التركية :" هذا الشهر للصلاة لا لعرض الأجساد".
وأكملت "جانسو" :" تُشتمن كثيرًا عبر السوشيال ميديا وفي الواقع ولا تتأثرن، مع أنكن تمثلن لأجل الجمهور الذي وحده من صنع نجوميتكن، فلمَ عدم الاكتراث لمشاعرهم؟”.
ويبدو أن النجمة التركية تتمنع خلال رمضان عن نشر تلك الصور، ولا تنشط عبر "السوشيال ميديا"، ما يعني أنها تصلي وتصوم وتقيم كل الفرائض.
واكتسبت "جانسو" احترام جميع المحافظين في تركيا والذين يشكلون نسبة ٤٠٪ من الشعب التركي.