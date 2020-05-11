نشر الشاعر أمير طعيمة صورة جمعته بالفنان رامز جلال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق أمير على الصورة قائلا: "هو من يوم ماعرفناه عارفين إن رامز مجنون رسمي من غير برنامج".
يذكر أن طعيمة قد شارك كتابياً في شهر رمضان المبارك في إعلان "أنت استثنائي" الشهير، ألحان محمود العسيلي، توزيع أمير هداية، وقام بغنائها الفنان بهاء سلطان والفنان محمود العسيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة عن رامز جلال: من يوم ما عرفناه وهو مجنون رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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