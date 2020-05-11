أمير طعيمة عن رامز جلال: من يوم ما عرفناه وهو مجنون رسمي

نشر الشاعر أمير طعيمة صورة جمعته بالفنان رامز جلال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق أمير على الصورة قائلا: "هو من يوم ماعرفناه عارفين إن رامز مجنون رسمي من غير برنامج".

يذكر أن طعيمة قد شارك كتابياً في شهر رمضان المبارك في إعلان "أنت استثنائي" الشهير، ألحان محمود العسيلي، توزيع أمير هداية، وقام بغنائها الفنان بهاء سلطان والفنان محمود العسيلي.